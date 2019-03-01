Специалисты департамента по ЧС и АО «КазТрансГаз» приступили к установке газоанализаторов в дома многодетных и малоимущих горожан.

Новое оборудование рассчитано на предотвращение случаев отравления угарным газом и снижение числа несчастных случаев в быту. Как показывает анализ специалистов по ЧС, главная причина отравлений угарным газом — установка печного и газового оборудования с нарушениями норм.

Семья жителя микрорайона Турлан Ануарбек Еримбетова ночами теперь может спать спокойно. В его доме сотрудники компании «Казтрансгаз» установили газовые анализаторы. Не придётся по ночам проверять тягу и проветривать комнаты. В случае опасности их разбудит тревожный сигнал.

Ануарбек Еримбетов: «У нас в семье семеро детей, шестеро из которых несовершеннолетние. Когда нам предложили установить газовые анализаторы, то мы сразу согласились. Это очень хороший прибор, он сам будет следить за концентрацией угарного газа и в случае опасности нас разбудит».

Газовый анализатор работает круглосуточно в автономном режиме, питаясь от батареек. Такие приборы в идеале должны быть в каждом доме Шымкента, говорят специалисты. Предельная концентрация угарного газа для него не останется незамеченной. Но не каждый готов приобрести газоанализатор стоимостью 20 тысяч тенге. Поэтому такие датчики пока устанавливаются за государственный счёт в домах многодетных и малоимущих семей.

Галымжан Муратов, начальник ОЧС Абайского района г. Шымкента: «Задача таких газоанализаторов — вовремя предупреждать об опасности. Если концентрация угарного газа будет выше допустимой нормы, он подаст сигнал и отключит все приборы отопления. В 2018 году такие датчики были установлены в 120 домах шымкентцев. В этом году выявлено ещё 1000 семей подходящих под льготную категорию. И им так же будут установлены газоанализаторы».

Средства на приобретение и установку датчиков при содействии городского акимата выделят спонсоры.

Данияр Худайбергенов