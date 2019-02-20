Сегодня в Туркестане открыли IT-центр «Тurkestan hub».

Он представляет собой открытую площадку для молодых специалистов и инвесторов в сфере инновационных технологий. Посетившие центр специалисты в сфере IT дали высокую оценку оснащению центра.

В церемонии открытия объекта приняли участие аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев и вице-министр общественного развития РК Жулдыз Омарбекова.

Вместе с хабом в этот день открылся и ІТ-парк для молодых программистов. В специальных лабораториях будут обучать цифровым технологиям и продвигать отечественные IT-проекты.

Молодой человек может прийти сюда со своими идеями и стартапами и получить поддержку. В школе могут обучаться с 14 лет. Слушатели будут изучать моделирование, программирование, пользование мобильными приложениями, принципы разработки сайтов, возможности монетизации контентов, а также привлекать инвесторов для реализации собственных проектов.