В областном центре создали строительный отряд туркестанской молодежи, куда вошли более 3000 молодых людей.

«В начале этого года глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи, отметив, что поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики. Президент призвал вовлечь молодежь в строительство Туркестана.

Мы создали строительный отряд туркестанской молодежи, составили список, куда вошли более 3000 молодых людей. В течение февраля мы заключим меморандумы с подрядными строительными компаниями, а начиная с марта начнем направлять молодежь на строительные работы.

Размер заработной платы составит от 70 000 до 100 000 тенге. Кроме того, по программе «Жасыл ел» будет трудоустроено около 1300 молодых людей». Об этом было сказано акимом Туркестанской области Жансеитом Туймебаевым на очередном годовом отчете перед населением.

«Численность молодежи в области составляет более 500 тысяч человек или 25% от общей численности населения. В рамках проекта «Обеспечение жильем молодежи» в Туркестане в этом году планируется обеспечить жильем 260 молодых семей. В регионе функционирует молодежный ресурсный центр, который непосредственно ведет работу с молодежью.

В центре функционирует сектор обслуживания молодежи «по принципу» одного окна по 8 направлениям. В целях психологического консультирования молодежи действует Саll-центр. В рамках проекта «Молодой предприниматель», через РИЦ «Онтустик» профинансировано 8 проектов. С этого года молодой предприниматель может получить без залоговый льготный кредит 2 млн тенге под 4 процента годовых. Фонд поддержки сельского хозяйства планирует предоставить более 200 молодым предпринимателям льготные кредиты на сумму 1,5 млрд тенге», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, 1200 безработных граждан пройдут курсы по основам предпринимательства, из них не менее 80% предоставят кредиты по сниженной ставкой. Помимо этого, в рамках программы ”Молодежная практика» на поддержку около 5500 молодых граждан выделят 2 млрд тенге. Более того, в 2018 году в рамках программы «Серпін-2050» 1589 молодых людей получили гранты, в этом году гранты дополнительно предоставят 137 гражданам.