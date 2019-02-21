В Туркестанской области оснащены Интернетом 775 школ из 902 (86,1%). Кроме этого, в 735 учреждениях образования (81,4%) действует зона WI-FI.

До конца года планируется оснастить скоростным Интернетом еще 127 отдаленных сельских школ, а в 167 провести WI-FI.

Об этом на пресс-конференции в региональной Службе коммуникаций сообщил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Бастар Ескараев. Он рассказал о пяти направлениях реализации программы «Цифровой Казахстан» в регионе.

«В сфере энергетики и ЖКХ реализуется концепция «Smart сity». В частности, в десяти многоэтажных домах микрорайона «Отырар» города Туркестана проведена интеграционная система «E-SHANYRAQ». Она контролирует расход воды, тепла и электроэнергии. Жители домов могут посредством Интернета контролировать свои коммунальные расходы и платежи», — отметил он.

Помимо этого, в этом году, в рамках программы «Smart сity», в областном центре буде внедрен пилотный проект «Умное освещение». Система будет автоматически включать и выключать лампы освещения на улицах и парках города, а также на парковочных территориях.

Также в восьми многоэтажных домах Туркестана установлено восемь камер видеонаблюдения, в пилотном режиме запустили работу шести камер, контролирующих ситуацию на дорогах.

Активно внедряются цифровые проекты и в сферу оказания государственных услуг: в 2018 году 9,350 тыс. из 10,955 тыс. государственных услуг было оказано в электронном формате.