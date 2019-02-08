В Туркестанской области стартует новая программа – «Адал кәсіп – адал нәсіп» («Честный бизнес – честная прибыль»).

В рамках программы предусмотрены различные мероприятия для улучшения бизнес-климата для предпринимателей.

Одним из инструментов станет День открытых дверей для предпринимателей. 20 числа каждого месяца для тех, кто реализует свое дело будут проводиться дни открытых дверей. В формате встреч «без галстуков» местные акимы и представители бизнес-сообществ городов и районов Туркестанской области будут обсуждать вопросы, касающиеся развития бизнеса, – сообщает пресс–служба Turkistan Invest, филиал АО «СПК «Туркестан».

«Предприниматели могут сообщить о различных административных барьерах и сдерживающих факторах со стороны гос.органов, в том числе о незаконных проверках. Мы рассмотрим все факты, препятствующие развитию бизнеса», — отметил заместитель акима региона Ербол Тасжуреков.

На встречах бизнесмены смогут открыто рассказать о проблемах и административных барьерах, которые препятствуют развитию бизнеса. Первая встреча «без галстуков» пройдет 11 февраля в городе Туркестан с участием заместителя акима Туркестанской области Ербола Тасжурекова, руководителя областного Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Галыма Турсунбаева, директора областной НПП «Атамекен» Олжаса Каржауова, заместителя руководителя областного департамента государственных доходов Еркина Елшибекова, также, руководителей кредитно-финансовых организаций региона.

Дни открытых дверей будут проводиться во всех районах и городах Туркестанской области 20-го числа каждого месяца с участием местных акимов. Если вопрос не найдет решения, его рассмотрят на уровне акимата области. Вместе с тем, в ходе встреч запланированы и презентации мер по государственной поддержки, упрощению процедур получения земельных участков, технических условий.

В рамках программы «Адал кәсіп – адал нәсіп» заработает онлайн-служба в мессенджере WhatsApp. Ноу-хау позволит быстро адресовать обращение или жалобы в сall-center акимата по номеру+7 778 55 60 30.

Власти тщательно рассмотрят обращения,в том числе и те,которые содержат конструктивную критику. Более того, если прозвучат эффективные меры по развитию бизнеса, им найдут применение в деле.

Жанат Тохтарбай