Такое незабываемое зрелище нужно видеть своими глазами, но если вам не удалось попасть на этот фестиваль, можно уверенно считать, вы многое пропустили.

Фестиваль охотников собрал около сотни беркутчей, батыров, охотников с гончими собаками. Организаторы подошли к мероприятию основательно, воссоздали картину времени степных охотников.

Мало кто знает, что добывать пищу кочевые охотники уходили на несколько месяцев, историки рассказывают что добыча принесённая с подобного похода, порой могла обеспечить сотни семей.

В ходе соревнований беркутчи представили своих питомцев в деле. Беркуты должны были первыми поймать свою добычу, и принести ее хозяину. Охотники с собаками тоже показали отличные результаты в поиске шакалов и кроликов.

«Нужно помнить свою историю, как жили наши предки, как выживали в таких условиях. Спасибо организаторам за такой фестиваль. Дай Бог, чтоб чаще проводили подобные соревнования, вы посмотрите, сколько тут людей, посмотрите как они все смотрят, им интересно», — сказал Айбек Момынов, участник из г. Тараза.

По итогам фестиваля победителей наградили ценными подарками и денежными призами.