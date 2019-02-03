В Туркестанской области беркут спас жизнь своему хозяину. По мотивам этой истории можно снять целый фильм, сообщает NUR.KZ.

Более сотни степных охотников собрались в Туркестанской области. В южном регионе прошли республиканские соревнования среди охотников.

Мероприятие решили провести по особенному. По правилам, участники вместе со своими питомцами должны были принести как можно больше добычи. Акимат Туркестанской области попытался воссоздать картину степной жизни кочевых охотников, соорудив переносные жилища оборудованные всем необходимым.

Корреспондент поговорил с молодым беркутчи в Туркестанской области, который с раннего детства занимается разведением редких птиц. Как рассказал Шернияз Бауыржан, он идет по стопам своего деда, тот тоже увлекался охотничьими птицами, у него имеется даже свой паспорт и все полагающиеся документы.

Беркуту по кличке Жанашым уже почти три года, птица в данный момент на специальной диете, причина весомая, сейчас сезон соревнований, беркут занимает лидирующие места. Парень рассказывает, мол выигранные деньги идут на содержание птицы, а это затратно.

«Мы его кормим мясом, ухаживать за ним сложно. Не скажу, что капризный, но характер свой показывает. Иногда капризы проявляются в еде, ему нужно что-нибудь особенное. Я люблю ухаживать за ним, он дает мне спокойствие», — рассказывает Шернияз Бауыржан.

Как рассказал молодой человек, беркут для него стал лучшим другом. Птица понимает его, иногда даже жалеет. «Бывает, когда плохо, иду к нему, глажу, ухаживаю и становится легче. Все думают, что раз птица хищная, то жестокая. Нет, они добрые, просто недоверчивые. Был момент, когда он даже, наверное, спас мне жизнь. На одном из соревнований чуть не произошел несчастный случай. Мы стояли, беркут был на руке. В один момент, он начал барахтаться, прыгать с руки, я не понял, он взмахнул крыльями, и резкий удар утащил меня в сторону, а сила у него еще какая. Когда очнулся, на месте, где мы стояли, там пробежал табун диких лошадей», — рассказал беркутчи.

Соревнования среди степных охотников в стране проводят регулярно, только в Туркестанской области это впервые. Как уверяют в акимате области, теперь подобные фестивали станут постоянными. По итогам фестиваля самым ловким беркутчи вручили ценные призы и денежные поощрения.