В Туркестанской области выявлены более 30 фактов контрабанды наркотиков.

Всего с начала прошлого 2018 года в Туркестанской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий стражами порядка ДП Туркестанской области выявлено свыше 30 фактов контрабанды наркотических средств.

К примеру, в Сарыгашском районе полицейскими проводится досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в хранении и контрабанды наркотических средств. В январе 2019 года в Сарыагашском районе стражи порядка задержали жителя Республики Узбекистан, который пытался пронести наркотики через таможенный пост «Жибек-жолы». При обыске у задержанного обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством, похожим на гашиш. Согласно экспертизе изъятое вещество оказалось гашишем, общим весом более 6 гр.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». В настоящее время материалы досудебного расследования по факту контрабанды и хранения наркотических средства направлены в суд для принятия решения.

Еще один аналогичный случай контрабанды полицейские выявили в декабре прошлого года. Тогда на таможенном посту задержали жителя г. Алматы, который попытался пронести наркотики контрабандным путем. При обыске полицейские изъяли у задержанного наркотическое средство, похожий на гашиш. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество также оказалось гашишем, общим весом свыше 400 гр.

По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Подозреваемый арестован. Ведется следствие.