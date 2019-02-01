Врачи Туркестанской области готовы перейти на новую модель работы неотложной помощи.

Уникальная казахстанская новая модель работы неотложной помощи разработана, учитывая все достоинства и недостатки мирового опыта. Для медиков Туркестанской области мастер-класс по данному проекту проводит директор ТОО «KazMedConsult» Кевин Фрик. Тема – совершенствование работы приёмных отделений.

Медучреждения Туркестанской области участвует в пилотном проекте, который вскоре будет внедряться в стране. Для наших врачей обучение откроет новые грани.

Новый механизм работы приёмных отделений призван снизить догоспитальную смертность и в целом качество оказания экстренной помощи.

Гость из Канады Кевин Фрик разъясняет, как сегодня должна работать скорая помощь: доступно, бесплатно и главное быстро и качественно.

Господин Кевин Фрик имеет более 30 лет опыта менеджмента в сфере здравоохранения, консалтинга, стратегического развития и развития бизнеса. Иностранный специалист высоко оценил профессионализм наших врачей и отметил великолепное технические оснащение областной клинической больницы Туркестанской области.