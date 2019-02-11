Врачи Туркестанской области выходили тройню, появившуюся на свет раньше срока.

Первых тройняшек в этом году сегодня выписали домой. За малышей, каждый их которых родился весом около двух килограммов, боролись специалисты областного перинатального центра № 1. Больше 20 дней врачи пристально следили за здоровьем недоношенных детей и выхаживали их. Сейчас тройняшки уже не нуждаются в дыхательной поддержке, набирают силы и, главное, вес.

Для 29-летней мамы Жадыры Абдалиевой, жительницы села Казыгурт, Казыгуртского района, долгожданная беременность протекала с осложнениями, на фоне анемии и преэклампсии тяжелой степени.

Преэклампсия – это синдром полиорганной недостаточности (вовлечены многие системы организма), возникающий только в период беременности. Он развивается после 20 недели беременности и для него характерны следующие признаки: повышение артериального давления и сильные отеки.

Мальчики появились на свет 23 января путем оперативного вмешательства 32 неделе беременности, из — за усугубления тяжести преэклампсии. После рождения все трое малышей находились на искусственном жизнеобеспечении.

Новорожденные родились раньше срока,

(вес 1 700 граммов, рост 40 сантиметров; вес 2 кг, рост 42 сантиметров и вес 1 700 граммов, рост 48 сантиметр).

“После рождения малыши в тяжелом состоянии были переведены в детское реанимационное отделение. Дыхательная система у малышей была еще несовершенной, поэтому врачи подключили всех троих малышей к аппарату искусственной вентиляции легких (респираторная поддержка). Четыре дня они находились в реанимации. После тройняшки находились в отделении патологии и выхаживания недоношенных детей. Все это время за малышами смотрели врачи. Их помогли выходить современное медицинское оборудование и профессионализм врачей перинатального центра», — рассказывает заместитель главного врача по контролю качества Областного перинатального центра № 1 Гульжанар Идерова.

Малыши — Аян, Саян, Аман — за это время набрали вес, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Состояние новорожденных стабильное, они находятся на грудном вскармливании.

11 февраля здоровеньких малышей провожал домой персонал перинатального центра.