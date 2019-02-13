Солнечные электростанции в Туркестанской области могут вырабатывать «зеленую» энергию как в Эфиопии, Буркина-Фасо, Сенегале и Уганде.

Согласно данным карты солнечного ресурса Группы Всемирного банка (World Bank Group) средние значения солнечной инсоляции (кВтч/м2) в Туркестанской области идентичны инсоляции в ряде африканских стран. Например, в среднем солнечная инсоляция в Туркестанской области достигает отметки 1600 кВтч/м2, в Эфиопии – 1607, Буркина-Фасо – 1607, Сенегале – 1607, а в Уганде показатель варьируется между 1534 и 1680 кВтч/м2.

Аналитики филиала АО «СПК «Туркестан» — «TURKISTAN INVEST» берут в расчет эти данные, так как при строительстве солнечных электростанций нужно учитывать значение солнечной инсоляции территории, где планируется строительство. Сейчас команда «TURKISTAN INVEST» разрабатывает инвестиционную карту региона. Там будет вся информация об особенностях, преимуществах районов для реализации потенциальных проектов в области АПК, недропользования, а также ВИЭ. Данная карта является своего рода путеводителем для инвесторов в поиске успешных мест для инвестирования.

В настоящее время «TURKISTAN INVEST» сопровождает 4 ВИЭ проекта в Туркестанской области: строительство солнечной электростанции «Жылға» мощностью 20 мВт в Сарыагашском районе, СЭС «Задарья-1» мощностью 14 мВт в г. Арысь, СЭС мощностью 50 МВт в г. Кентау, СЭС мощностью 50 мВт в Созакском районе. Аналитики компании уверены, что интерес инвесторов к региону вырастит, как только запустится инвест. карта Туркестанской области.

Справочно. Инсоляция (происходит от латинского «in solo» – выставлено на солнце) означает облучение пучком параллельных лучей, которые поступают с направления солнечного диска. Другими словами, это количество электромагнитной энергии (радиации), падающей на поверхность земли. Уровень солнечной инсоляции выражается, как правило, в кВт/ч/ м2/сутки и является усредненным значением количества энергии солнца, которое попадает на метр квадратный поверхности земли в течение суток.