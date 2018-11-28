«TURKISTAN INVEST» сопровождает 19 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 507 млрд тенге.

В Региональной службе коммуникации Туркестанской области прошел брифинг с участием председателя правления АО «СПК «Туркестан» Айтмухаммеда Алдажарова, также, директора инвестиционной компании «TURKISTAN INVEST» Алибека Несипбеков. Брифинг был посвящен деятельности корпорации и компании.

В рамках своего выступления перед представителями СМИ Алибек Ермуханулы рассказал, что в целях создания благоприятного инвестиционного климата, а также увеличения инвестиционного потенциала области, на базе АО «СПК «Туркестан» создан филиал «TURKISTAN INVEST» — инвестиционная компания, которая оказывает полный спектр услуг инвесторам по принципу «одного окна» начиная от идеи завершая вводом в эксплуатацию.

На сегодняшний день «TURKISTAN INVEST» определены приоритетные инвестиционные направления области. По каждому направлению проведен маркетинговый анализ, а также подготовлены тизеры по 20 нишевым проектам (АПК, туризм, энергетика и в других сферах). Для продвижения этих проектов сформирован перечень крупных целевых иностранных инвесторов и начаты работы по привлечению. Для привлечения большего объема инвестиций в проекты разработан список из 100 крупнейших в мире транснациональных компаний. В том числе 46 транснациональных компаний, деятельность которых напрямую связана с агропромышленным комплексом. В целях привлечения гигантских компаний в регион «TURKISTAN INVEST» сотрудничает с посольствами, зарубежными представительствами национальной компании «Kazakh Invest», торгово-промышленными палатами.

Кроме этого, для потенциальных инвесторов создан инвестиционный портал investinturkistan.org, который поддерживает 7 языков (английский, французский, китайский, турецкий, арабский, русский, казахский). Данный портал был создан для того, чтобы инвесторы могли получить необходимую для них информацию по нашему региону из любой точки мира в любое время суток.

В настоящее время «TURKISTAN INVEST» сопровождает 19 крупных инвестиционных проектов* на общую сумму 507 млрд. тенге: 6 проектов по производству альтернативной энергии, 5 в сельхоз направлении и 8 проектов по обрабатывающей промышленности. По 5 проектам определены земельные участки, а по 9 проектам ведутся работы по отбору земельных участков. В текущем году по 4 проектам начались строительные работы.

Ожидается, что реализация данных проектов обеспечит рабочими местами более 14 тыс. человек.

1. * Строительство солнечной электростанции, ТОО «ЭкоПроТех-Астана» (Германия) — 13 240 млн. тенге (20 человек);

2. Строительство нефтеперерабатывающие завода, ТОО «Standard Petroleum & Co» (Казахстан) – 95 000 млн. тенге (1 000 человек);

3. Строительство солнечной электростанции, URBASOLAR (Франция) – 7 200 млн. тенге (50 человек);

4. Строительство промышленной теплицы, ТОО «Ecoinvest» (Польша) – 6 300 млн. тенге (200 человек);

5. Выпуск продукции окись цинка и окись свинца и медного концентрата, ТОО «Джон Бан Металл Пром» (КНР) – 4 800 млн. тенге (104 человек);

6. Строительство солнечной электростанции на 50 мВт, «Shell» (Нидерланды) – 30 000 млн. тенге (30 человек);

7. Строительство солнечных электростанций на 20 и 50 мВт, «Авелар Солар Энерджи» (Россия) – 44 000 млн. тенге (100 человек);

8. Строительство солнечной электростанции на 50 мВт, «Hydro Energy Corporation» (Болгария) – 36 500 млн. тенге (80 человек);

9. Строительство солнечной электростанции на 50 мВт, ТОО «ЮКСЭС 50» (КНР) – 18 250 млн. тенге (10 человек);

10. Строительство солнечной электростанции на 10 мВт ТОО «KK-KIUNSEN» (Корея) – 7 400 млн. тенге (50 человек);

11. Строительство Казахстанско-Китайского индустриального парка по выпуску энергетического оборудования, «Changchun Longyuan Power Equipment Co.LTD» (КНР) – 36 500 млн. тенге (5 200 человек);

12. Строительство промышленной теплицы на 200 га, Дал Холдинг (Турция) – 73 000 млн. тенге (3 000 человек);

13. Строительство промышленных теплиц на 60 га, Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» (РФ) – 65 000 млн. тенге (1 500 человек);

14. Строительство завода по производству систем капельного орошения, «Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Co.,ltd» (КНР) – 18 250 млн. тенге (100 человек);

15. Строительство откормочного пункта на 100 000 овец, «Salurbey Group» (Турция) – 5 500 млн. тенге (1 200 человек);

16. Модернизация завода по производству продуктов быстрого питания, ТОО «Lotus Food Company LLC» (Непал») – 5 475 млн. тенге (48 человек);

17. Организация добычи и обогащения железной руды, ТОО «Ferrum Construction» – 31 000 млн. тенге (2 000 человек);

18. Строительство завода по переработке гипса и производству гипсовяжущего, сухих строительных смесей, «Erisim AS» (Турция) – 8 420 млн. тенге;

19. Строительство завода по производству биоэтанола, ТОО «Отырар Био Тех» (Казахстан) – 900 млн. тенге (65 человек).