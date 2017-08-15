В ЮКО китайские предприниматели построят солнечную электростанцию

Китайские предприниматели планируют в Отырарском районе Южно-Казахстанской области построить солнечную электростанцию на 200 МВт. Об этом в ходе встречи с акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым сообщил специальный представитель китайской компании «Циндао Бэйхай» Минг Ие.

Кроме того, как стало известно в ходе встречи, для реализации этого проекта, местные власти выделять земельный участок в размере 300 га и обеспечат всей необходимой инфраструктурой. Также, в соответствии с двусторонним соглашением, станция получить название «Күннұры».

«В последние годы проблема энергетической безопасности вышла на первое место в мире. С учетом этого мы видим необходимость в строительство солнечной электростанции в южном регионе. В вашем регионе преимущественно солнечные, жаркие дни и меньше пасмурных дней. После возмещения расходов, мы вернем станцию в ваше распоряжение», — сказал специальный представитель китайской компании господин Минг Ие.

В свою очередь, глава региона выразил поддержку предложению гостей и подчеркнул, что спроса на электроэнергию в регионе увеличивается с каждым годом.

«Основная тема на проходящей сегодня выставке «ЭКСПО-2017» – зеленая экономика. Ведется поиск альтернативных источников энергии. В связи с этим, я полностью поддерживаю ваши предложения. Вам будет выделен земельный участок и обеспечат всей необходимой инфраструктурой. В Южно-Казахстанской области около 300 дней в году безоблачные. Для реализации этого проекта это очень выгодно», — сказал Жансеит Туймебаев.

Отметим, что на сегодняшний день у области высокие темпы экономического развития, открываются производства и реализуются инновационные программы. Все это, безусловно, повысит спрос на электроэнергию. На сегодня вопрос строительства объектов альтернативной энергетики в южном регионе является важным.

По итогам встречи заместитель акима Южно-Казахстанской области Бауржан Жамалов и специальный представитель китайской компании «Циндао Бэйхай» Минг Ие подписали меморандум о реализации инвестиционного проекта в сфере энергетики. Стороны отметили эффективность инвестиционного проекта, а также выразили готовность к реализации данного проекта, сообщила пресс-служба акима ЮКО.

Фото: Самат Мырзалиев.