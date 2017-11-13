В ЮКО инвесторы построят две солнечные электростанции стоимостью 157 млн евро

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с инвесторами из Германии и Голландии, которые намерены инвестировать в крупные проекты в регионе, передает пресс-служба акимата области.

Ознакомившись с проектом иностранных предпринимателей на встрече, глава региона рассказал об экономическом потенциале области и о преимуществах, предоставляемых инвесторам со стороны государства.

«Для региона с населением около трех миллионов этот проект очень желателен и эффективен. 65% электроэнергии мы получаем извне. Потребность жителей региона в летний период составляет 350-370 МВт, а зимой — 450-480 МВт электроэнергии. Вот почему мы должны реализовывать такие проекты. Климат нашего региона идеально подходит для производства для производства солнечной электроэнергии», — сказал Ж. Туймебаев.

В свою очередь, иностранные предприниматели отметили, что намерены построить в Мактааральском районе две солнечные электростанции и асфальтобетонный завод. Кроме того, они подчеркнули, что со стороны местных властей созданы благоприятные условия для оформления соответствующих документов.

По словам генерального директора ТОО «Компания KADI» Мурата Даврасова, немецкая компания «NwComp Solar GmbH», которая реализовала ряд проектов в Казахстане, инвестирует 7 млн. евро в строительство солнечной электростанции.

Отметим, что электростанцию мощностью 4,8 МВт построят на территории мусорного полигона города Жетысай. На сегодняшний день разработана разрешительная документация, строительные работы планируется начать в ноябре текущего года.

Инвестором второго проекта выступила голландская компания «VTK Invеstments». На сегодня, в рамках данного проекта подписан двусторонний меморандум о строительстве солнечной электростанции мощностью 100 МВт, ведутся соответствующие работы по выделению 300 га земли. Стоимость проекта составляет 150 млн. евро. В настоящее время данная компания реализует такой же проект в Акмолинской области.