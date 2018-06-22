Казахстанская медицина переживает эпоху цифровизации. Меняется подход к пациентам, в скором времени в лету канет бумажная волокита. Не обошли эти ноу -хау и медицинские учреждения Шымкента.

Записаться на прием к врачу — легко и без проволочек. В стране заработало мобильное приложение, которое позволяет сделать это не выходя из дома. Установить онлайн — услугу помогут в инфоцентрах, которые есть при каждой поликлинике.

Жительница Шымкента Гульбану САУРАНБАЕВА ценит свое время, а потому женщина спешит установить на «мобильный» удобное приложение.

Гульбану САУРАНБАЕВА жительница г.Шымкента : «Я узнала об этом приложении недавно и решила установить. Мне объяснили, что это можно сделать в своей поликлинике. Как я знаю, приложение поможет мне сэкономить время, и чтобы записать себя или своих детей на прием к врачу или терапевту не нужно будет сюда приходить. Это можно будет сделать через смартфон. Очень удобно».

Пациентам теперь проще общаться и к сотрудниками медицинских учреждений. На базе третьей городской поликлиники открыли первую «безбарьерную» регистратуру. Между пациентами и сотрудниками справочного стола больше нет ограждения из стекла. По задумке такое ноу-хау должно повысить уровень доверия к врачам.

Айжан САЛЫБЕКОВА врач-статист : «За время работы «безбарьерной» регистратуры мы отметили хорошие показатели. Во — первых, исчезли очереди, люди спокойно ждут когда подойдет их время. Во- вторых, так людям удобнее общаться с нашими сотрудниками — между ними налаживается контакт и вопросы решаются быстрее. Многие наши пациенты отметили, что им стало приятнее находиться в поликлинике».

В новом режиме заработал и СаLL-центр. Все телефонные звонки принимают сотрудники медучреждения и заносят данные в общую базу. Наблюдает и контролирует работу медицинских учреждений специальный «ситуационный центр». Для повышения качества медицинских услуг его открыли на базе управления здравоохранения области.