В прошлом году власти города передали на баланс одного из коммунальных предприятий 320 гектаров земли.

На этой территории уже посадили саженцы миндаля, карагача и абрикоса. Кроме того, на балансе предприятия еще 740 гектаров. Формирование «зеленого пояса» начнется уже в ближайшие месяцы, передает 24.kz.

Сейчас площадь, покрытая лесом в Туркестанской области, составляет более полутора миллиона гектаров.

Ильяс Курамысов, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования: — «Зеленый пояс» планируется посадить на площади 7 тысяч 700 га. Ширина «зеленого пояса» будет составлять 1 километр, протяженностью 77 километров. Министерством сельского хозяйства готовится ПСД.