Димаш общался с фанатами в черной медицинской маске.

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«Я и моя команда прилетели в Москву. До встречи в Государственном Кремлевском дворце 22-23 марта. Спасибо за теплую встречу, мои дорогие», — написал Димаш.Напомним, Димаш Кудайберген выступит в Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца дважды – 22 и 23 марта – с концертом D-Dynasty (Династия Д). Выступление пройдет при поддержке продюсерского центра Игоря Крутого.

Напомним, сольный концерт Димаша в Астане под названием Arnau состоится 29 июня на стадионе «Астана Арена», который вмещает до 30 тысяч зрителей. Продажа билетов уже началась.