В отделении транспортно-пограничного контроля Б. Конысбаева, Сарыагашского отряда, задержан гражданин Узбекистана, 1987 г.р. Причиной задержания стал провоз насвая, весом 70 кг, обнаруженный в багажном отсеке а/м «Daewoo lacceti» и принадлежащей этому гражданину.

В отделении «Кайрак-авто» Костанайского пограничного отряда задержан гражданин РФ 1973 г.р., следовавший из РФ в РК. При досмотре а/м «Вольво» принадлежащей данному гражданину обнаружен травматический пистолет марки «Гроза-041» и боеприпасы к нему. Задержанный с вещественным доказательством передан отделу полиции Карабалыкского района.

В отделении транспортно-пограничного контроля «Айша биби-авто» ОКПП «Мерке» предотвращен незаконный вывоз более 100 литров дизельного топлива, в Кордае 500 л бензина АИ-92.

В пункте пропуска «Сыпатай батыр» задержан гражданин РК, следовавший из КР в РК в пешем порядке, при досмотре у которого в дорожной сумке обнаружены сигареты разных марок, в количестве 2 460 пачек. Сигареты по акту переданы сотрудникам ДГД Меркенского района Жамбылской области.