В рамках рабочей поездки по Туркестанской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил ряд строящихся объектов, а также ознакомился с планами работ на местах возведения новых зданий в областном центре.

Премьер-Министр осмотрел строительные площадки объектов областного акимата, здания управлений и департаментов в административно-деловом центре г. Туркестан. Закладка фундамента запланирована в текущем месяце, в целом объект планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

А. Мамину доложили, что для обеспечения строительных работ необходимым объемом материалов отечественного производства, в регионе планируется строительство нового завода по производству фибробетона (прим. материал, который используется для строительства зданий больших масштабов).

Кроме того, А. Мамин осмотрел ход строительства медиа центра, конгресс-холла, спортивного комплекса. Здесь уже начаты работ по закладке фундамента зданий. Представленные объекты отличаются значительной функциональностью, вместимостью и отвечают современным стандартам архитектурного искусства.

Завершив осмотр возводимых административных объектов А. Мамин подчеркнул, что для своевременного исполнения поручений Президента созданы все условия, и поручил усилить строительные работы, при необходимости, привлечь дополнительно строителей.

Во время посещения микрорайона «Түркістан — жаңа қала» А. Мамин ознакомился с началом строительства жилья в рамках госпрограммы «Нұрлы Жер». Проект будет реализован поэтапно: в 2019 году будут сданы 44 дома, в 2020 — 52. В целом, 2 977 квартиры будут доступны по программе «7-20-25», а также по новой программе кредитного жилья, планируемой акиматом области, в том числе для решения жилищных вопросов многодетных семей. Премьер-Министр обозначил необходимость изучения перспектив расширения объемов строительства жилья и внедрения современных технологий для обеспечения комфортного проживания.

Следует отметить, что в целом объем строительных работ в регионе за январь-февраль т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,3 раза.

Также Премьер-Министр осмотрел площадки, где будут реализованы проекты социальной инфраструктуры, в том числе в сфере образования и науки. Во время объезда осмотрены площадки строительства Дворца школьников, областной научно-универсальной библиотеки.

Особое внимание уделено вопросам развития города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира. В целях ознакомления с проводимой работой А. Мамин совершил обход историко-культурного центра города. Посещены площадки строительства музея Ходжа Ахмеда Яссави, визит-центра историко-культурного заповедника «Азрет Султан», центра «Ұлы дала Елі». Кроме того, Премьер-Министру презентовали концептуальный генеральный план благоустройства городища Туркестан.

В ходе рабочей поездки Премьер-Министр ознакомился с планами работ по созданию туристической инфраструктуры и поручил ускорить строительные работы. В г. Туркестан для развития туризма, в том числе внутреннего, планируется строительство музыкального фонтана, амфитеатра, городского парка культуры и отдыха с аттракционами.