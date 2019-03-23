Аким Габидулла Абдрахимов: "Цитадель для Шымкента, как Колизей для Рима"

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов презентовал проект реконструкции цитадели в третьем мегаполисе страны. Глава третьего мегаполиса рассказал о планах работы по этому проекту.

«Вот проект реконструкции цитадели, которая идет на историческом городище, ее обнаружили во время раскопок археологи. Там есть сторожевые башни, стены и базары. Теперь, примерно в мае, мы начнем работу по опорным стенам».

Аким Шымкента сказал, что для горожан объект имеет большое историческое значение, идею главы города поддержал и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Мы полагаем что цитадель для Шымкента, важна, как Колизей для Рима», — сказал Габидулла Абдрахимов.

Абдрахимов рассказал президенту о том, что на крупном историческом объекте найдены монеты, которым больше двух тысяч лет, что дает основание считать, что Шымкенту больше 2200 лет.

«Мы сейчас направили соответствующее досье в Юнеско. Мы хотим, чтобы городище включили в список Всемирного наследия, они приняли наше досье», — пояснил Абдрахимов.

Шуддин Саидов