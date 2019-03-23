Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов презентовал проект реконструкции цитадели в третьем мегаполисе страны. Глава третьего мегаполиса рассказал о планах работы по этому проекту.

«Вот проект реконструкции цитадели, которая идет на историческом городище, ее обнаружили во время раскопок археологи. Там есть сторожевые башни, стены и базары. Теперь, примерно в мае, мы начнем работу по опорным стенам».

Аким Габидулла Абдрахимов: "Цитадель для Шымкента, как Колизей для Рима"
Аким Шымкента показывает макет реконструкции цитадели на старом городище Шымкента

Аким Шымкента сказал, что для горожан объект имеет большое историческое значение, идею главы города поддержал и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Мы полагаем что цитадель для Шымкента, важна, как Колизей для Рима», —  сказал Габидулла Абдрахимов.

Абдрахимов рассказал президенту о том, что на крупном историческом объекте найдены монеты, которым больше двух тысяч лет, что дает основание считать, что Шымкенту больше 2200 лет.

«Мы сейчас направили соответствующее досье в Юнеско. Мы хотим, чтобы городище включили в список Всемирного наследия, они приняли наше досье», —  пояснил Абдрахимов.

Шуддин Саидов

 

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