Ситуация в школе №54 взята на личный контроль акима

Напомним, 18 марта 2019 года, около 16.50, в СШ №54 имел место факт массового отравления из-за неизвестного запаха. В отделение токсикологии больницы №6 было доставлено 45 человек. Всем им была оказана медицинская помощь, после улучшения ситуации они были отпущены домой. За местом проживания пострадавших закреплены участковые врачи.

В школе вместе с компетентными специалистами побывал аким города Габидулла Абдрахимов, он ознакомился с ходом работ по выявлению причины массового отравления. Аким также затем посетил газораспределительный пункт в микрорайоне Ынтымак.

Специалисты сделали заборы пробы воздуха внутри и вне школы и направили их в лабораторию. Информация об утечке природного газа не подтвердилась.

Сейчас санитарная ситуация в школе стабилизировалась, здоровью людей ничего не угрожает. Продолжаются работы по выявлению причины и источника произошедшего.

Школа начнет свою работу с 20 марта. Здесь будет организовано дежурство компетентных специалистов. Ситуация взята на личный контроль акима.