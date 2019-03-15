Без стен и охраны: акимат Шымкента переходит в открытое офисное пространство.

Эксперимент начнется в апреле, а завершится к концу года. Пока пройти в здание городского акимата без приглашения или пропуска невозможно. На входах установлены турникеты, дежурят сотрудники полиции. Сейчас пройти в здание городского акимата без приглашения или пропуска невозможно. На входах установлены турникеты, дежурят сотрудники полиции.

Посетителей в городском акимате предостаточно. Но! Пройти во внутрь могут только те граждане, кто заранее подготовился и получил пропуск.

Без него сотрудники полиции никого дальше порога не пропустят. Таков внутренний распорядок. Жительнице Шымкента Анне Мищенко надо оформить усыновление и ей часто приходится обивать пороги акимата. Из-за правил госоргана, женщине ежедневно надо оформлять новый пропуск.

Анна Мищенко, жительница г. Шымкента

В апреле в акимате Шымкента проведут эксперимент. Заместитель акима города Данат Жумин неделю назад сообщил на своей странице в Фейсбук, что отныне чиновники будут работать в режиме «опен спейс» — открытое пространство. Это значит, что в сотрудники, занимающие руководящие посты, расположатся в прозрачных кабинетах.

Данат Жумин заместитель акима г. Шымкента:»Будет практиковаться политика открытых дверей. Вместо 6 секретарей будет единая рецепция. Во-вторых, мы станем ближе к населению и его потребностям. У входа больше не будут дежурить полицейские. И мы сможем без всяких досмотров встречать людей, будь то предприниматели или инвесторы или обычные граждане, которые нуждаются в нашей помощи».

По итогам эксперимента станет понятно, насколько эффективно работают чиновники городского акимата, считает автор идеи открытого пространства. По словам Жумина, есть у эксперимента и другие цели — сократить бюрократию и улучшить качество услуг, оказываемых населению.

Жания Алимжан