Анкетирование предпринимателей в Шымкенте выявило мнимых защитников бизнеса.

Палата предупреждает об аферистах, наживающихся на правовой безграмотности индивидуальных предпринимателей.

Во время анкетирования предпринимателей в Шымкенте интервьюеры столкнулись с жалобами иного характера. Ряд предпринимателей просили разъяснить правомерность действий неустановленных лиц, которые вынуждают заключать с ними договора на платной основе. Действуя от имени общественных организаций или частных фирм, они якобы гарантируют бизнесменам защиту прав и положительное решение проблем с госорганами. В случае отказа злоумышленники угрожают устроить предпринимателям бесконечные проверки со стороны налоговых органов, СЭС и других фискальных служб. Некоторые особо боязливые предприниматели сразу заключили договора, заплатив за них нарочно от 25 тысяч до 50 тысяч тенге.



Сотрудники Палаты, изучив эти договора, установили, что они по сути являются филькиной грамотой. Никакой помощи от данного общественного объединения предприниматели фактически не получили. По данным договорам предприниматели платили неизвестно кому и неизвестно за что.



«Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что это мошенники. Объектами обмана злоумышленников были хозяева магазинов, маленьких торговых будок, салонов и т. д., одним словом, малый бизнес. Кроме того, мошенники выбирали специально объекты предпринимательства, расположенные на окраине города, подальше от центра, и наверняка рассчитывали на низкий уровень правовой грамотности индивидуальных предпринимателей», — отмечает заместитель директора Палаты предпринимателей города Шымкент Данияр Дармен.



Палата намерена направить письма в Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и в прокуратуру области с просьбой дать оценку правомерности действий общественных объединений и принять меры прокурорского реагирования.

Палата предпринимателей просит граждан быть бдительными и о подобных обращениях «контролеров-общественников» заблаговременно информировать прокуратуру.

Напомним, что во всех регионах Казахстана с начала года идет массовый опрос предпринимателей. Инициировала его Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» с целью точечно выявить актуальные проблемы местного бизнеса и начать предметно решать их. Интервьюеры с официальными бейджиками предлагают предпринимателям заполнить анкеты, в которых содержатся вопросы о том, каким бизнесом человек занимается, что производит, что продает, покупает, достаточно ли рынков сбыта, а также, какие проблемы испытывает, в какой поддержке нуждается.



Анкетирование можно пройти и самостоятельно, не дожидаясь визита интервьюеров. Это займет всего пять минут. Ссылки на анкеты:

https://goo.gl/forms/YLBLTJogkKBGraFw1 (на русском языке)

https://goo.gl/forms/KjcixJJlcblb7S362 (на казахском языке)