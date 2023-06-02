Реализаторы ювелирных изделий высказали свои претензии

Городской департамент экономических расследований провёл совещание с участием представителей акимата Шымкента, департамента госдоходов, палаты предпринимателей «Атамекен», представителей пробирной палаты «Standard», и предпринимателей.

Главной темой собрания предусматривалось разъяснение Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также вопросы незаконного оборота ювелирных изделий. Но собрание быстро перешло в ожесточённую полемику.

В Шымкенте, помимо представителей властей и контролирующих органов, собрались несколько сот предпринимателей — в основном, реализаторов ювелирных изделий.

Главной задачей организаторов форума стало разъяснение норм закона. Но уже в первые минуты, обстановка на встрече обострилась. Слишком много у предпринимателей накопилось претензий к условиям ведения бизнеса. Они решили воспользоваться возможностью, чтобы выразить своё недовольство.

«Вы требуете, чтобы всё было по закону, мы выполним это требование. Вот здесь четыреста -пятьсот человек сидит, они все ИП-шники , они все платят налоги. У них у всех кассовые аппараты, вы можете сходить и спросить их. Нет мы не сажаем тех, у кого нет ИП. Это моя прямая обязанность как арендодателя следить за этим. Раз мы пополняем бюджет нашего мегаполиса, на каком основании частная пробирная палата устанавливает цены. Почему мы не можем пробироваться в государственной палате, которая бы установила нормальные, человеческие цены. 900 тенге один комплект — ну это ни в какие ворота не лезет! Почему половина людей ездят в Алматы? Да потому что там цена 120 тенге», — возмущается одна из предпринемательниц.

Пробирная палата осуществляет контроль за соответствием ювелирных изделий указанным на нём пробам то есть гарантирует качество драгоценных украшений. В Казахстане пробирных палат имеющих государственные лицензии всего три в Шымкенте, Алмате и в Астане. И как заявляют предприниматели самые высокие цены за оценку ювелирных изделий в нашем городе, так как пробирная палата злоупотребляет своим монопольным положением.

Впрочем у руководителей учреждения свои аргументы в защиту. Высокая стоимость экспертизы зарубежных ювелирных изделий в первую очередь продиктована защитой отечественных производителей, которых теснит дешёвое золото из зарубежа.

«Всё это делается в поддержку наших шымкентских производителей, если наши производители выйдут из тени, мы им сделаем в два раза дешевле, чем зарубежные. Потому что это их труд. Потому что из-за вашего привозного золота они неконкурентоспособные на рынке и сделаем для того, чтобы Шымкент и вообще Казахстан вышел на рынок. Когда это произойдёт вы вообще не будете ставить клеймо», — объясняет руководитель ТОО «Пробирная оценочная палата Standard» Акмарал Байменова.

В создавшейся ситуации поле для деятельности нашлось и для Службы Экономических расследований. Как рассказали специалисты ведомства, не смотря на все объяснения экспертов, заняться монопольным положением пробирной палаты на рынке оценки золотых изделий всё же стоит.

«Закон принимаем не мы. Закон принимают там. Мы со своей стороны те люди, которые непосредственно сталкиваются с этим законом видим пробелы плюсы и минусы и мы поверьте ДЭР города Шымкента, мы видели этот минус. И мы со своей стороны и мы наверх в наше агентство уже сообщили, мы с вами согласны — почему такой большой рынок отдали в частные руки? Это на самом деле большой вопрос», — заявил заместитель руководителя департамента экономических расследований по городу Шымкенту Алмас Турсынбеков.

Как надеются участники встречи, часть прозвучавших вопросов в ближайшее время начнут решаться. А для обсуждения других проблем, они ещё соберутся. И не раз.