«Несут прямую угрозу детям»: на общественные комиссии по проверке школьного питания жалуются в Шымкенте

В Палате предпринимателей прошло заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Темой обсуждения стала жалоба «Ассоциации предприятий школьного питания» на необоснованные проверки работы столовых учебных заведений, которые проводит объединение юридических лиц «Гражданский Альянс».

Команды общественных контролёров посещают школьные столовые Шымкента в течении нескольких последних недель. Их цель — проверить качества блюд и соответствия требованиям стандартам. Основанием для проверок называют собственный приказ, изданный самим объединением. По словам предпринимателей, действия общественников не помогают улучшить качество услуг, а лишь несут прямую угрозу здоровью детей.

«Членами группы общественного контроля Гражданский Альянс проводятся самовольные посещения школьных столовых без законного на то основания и без санитарных книжек, нарушая тем самым, не только права субъектов предпринимательства, но и создавая угрозу загрязнения пищевых продуктов. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вышеуказанный приказ как документ правового характера не имеет ни регистрационного номера, ни даты издания приказа, ни оттиска печати организации, если такая есть у организации», — рассказала руководитель отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров палаты предпринимателей г. Шымкента Майя Исаева.

В состав группы общественного контроля Гражданского Альянса входят представители Управления образования и Управления внутренней и молодёжной политики, но это по мнению предпринимателей обслуживающих школьные столовые, не добавляет контролёрам полномочий. Группа Гражданского Альянса лишь дублирует действия школьных бракеражных комиссий, контролирующих качество продуктов и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

«Санитарными планами у нас полностью разработан регламент работы бракеражной комиссии определён. В состав комиссии обязательно входит медицинский работник, родительский коммитет, администрация школы. Ежедневно медицинский работник проводит органолептическую экспертизу, заполняет бракеражный журнал. Еженедельно бракеражная комиссия, без предупреждения субъекта предпринимательства, проверяет товарное соседство, наличие маркировки, условия хранения, качества закупаемых продуктов. Ежемесячно они публикуют отчёты на интернет-ресурсе школы. То есть чётко распределён порядок», — говорит вице-президент «Ассоциации предприятий школьного питания» Салтанат Лесбаева.

Отстоять свою точку зрения на заседании Совета по защите прав предпринимателей, представители Гражданского Альянса не явились. Поэтому Совет принял решение — обратиться в Департамент по противодействию коррупции и в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям Гражданского Альянса. А Палата предпринимателей направит письмо в Управление образования с рекомендацией — усилить разъяснительную работу среди руководителей школ.