Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже фруктов из грузовика.

В Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что около 3.00 ч. ночи неизвестные лица похитили из его грузовика 26 ящиков с фруктами. По словам потерпевшего, возле рынка воришки залезли на борт его «Газели» и похитили ящики с гранатом, виноградом и хурмой. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила около 250 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

На место преступления сразу же прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Сарыагашского РОП. Оперативники прочесали всю близлежащую территорию возле рынка, в также улицы и дворы, проверили направления возможного появления подозреваемых лиц.

Полицейские Сарыагашского РОП по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже фруктов. Им оказался местный житель, который полностью признался в содеянном. Как выяснилось, подозреваемый, воспользовавшись отсутствием людей на улице, залез в движущийся по дороге грузовик, открыл заднюю дверь и похитил ящики. Впоследствии похищенные фрукты подозреваемый реализовал, а деньги потратил на свои нужды.

Следствием установлено, что подозреваемый оказался причастен к ещё одной краже чужого имущества. На это раз воришка в одном из кафе похитил посуду и водяной насос, причинив ущерб потерпевшим на сумму 300 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не оставлять свое имущество без присмотра. В случае, если вы стали жертвой или очевидцем кражи чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.