Об этом рассказал министр сельского хозяйства Сапархан ОМАРОВ.

Дефицит полезных фруктов возместят за счет закладки интенсивных садов, в том числе в Шымкенте и Туркестанской области.

«На сегодняшний день общее потребление яблок составляет 344 тысячи тонн, а импорт — 144 тысячи. Ежегодная закладка садов будет в объеме, в среднем, две тысячи гектаров.Это позволит покрыть дефицит и в 2024 году выйти на полное самообеспеечение. Закладку новых садов будем концентрировать в основных садоводческих регионах: Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях и городе Шымкенте», — говорит Сапархан ОМАРОВ, министр сельского хозяйства РК

Дефицит сахара казахстанского производства составляет 240 тысяч тонн или больше половины от потребности.

«Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет модернизации завода в Алматинской области, а также строительства нового предприятия в Жамбылской области, мощностью 150 тысяч тонн сахара», — рассказал министр.

Не хватает на рынках страны и рыбы, оттого и цена высокая. Местные компании обеспечивает продукцией немногим больше половины населения страны.

«Для насыщения внутреннего рынка будут введены 8 проектов мощностью производства 13,5 тысяч тонн рыбы. Это позволит довести обеспеченность населения до ста процентов», — уверен министр.

Запасов в отечественных стабфондах недостаточно. Это влияет на растущие цены. Министр призвал акиматы пересмотреть формирование продовольственных запасов страны.