Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген 22 и 23 марта дал два сольных концерта в Государственном Кремлевском дворце — на самой престижной площадке России. Послушать выступление артиста приехали поклонники со всего света, передает tengrinews.

Сюжет об уникальном исполнителе из Казахстана, покорившем не только свою родину, но и Россию, Китай, Америку, Францию, Англию и многие другие страны, показал телеканал НТВ в программе «Центральное телевидение».

В студии передачи Димаш спел новую для себя композицию «Мадемуазель Хайд» (Mademoiselle Hyde), которую ранее исполняла канадская певица Лара Фабиан. Автором музыки является Игорь Крутой. Он заявил, что «давно искал такого исполнителя, для которого хотелось бы писать». «Лара Фабиан сказала: «Он космический мальчик», — признался композитор. Сам Димаш заявил, что хочет, чтобы «все жили счастливо и долго, чтобы в мире царила любовь». «Хочу побольше песен от Игоря Яковлевича», — заявил он.