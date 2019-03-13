Кроме того, в Департаменте юстиции сообщили, что банкам запретят взимать вознаграждения по ипотечным займам.

В законодательстве Казахстана появились изменения, согласно которым должники по ипотечным выплатам, чью залоговую недвижимость постановили изъять, смогут сами ее продать, передает Zakon.kz.

Теперь, не справившийся с выплатами казахстанец, для исполнения обязательств по договору ипотечного займа, вправе самостоятельно продать заложенное имущество в соответствии с нормами закона «Об ипотеке недвижимого имущества». Срок самостоятельной реализации недвижимости — три месяца. При этом более длительный срок может быть установлен соглашением сторон.

Если же владелец недвижимости не смог сам продать, на выгодных ему условиях, в установленные сроки продать квартиру, то предмет ипотеки будет реализовываться через торги.

— В случае самостоятельной реализации должником недвижимого имущества, полностью обеспечивавшего основное обязательство на момент заключения ипотечного договора, а также по цене не ниже согласованной с залогодержателем, одновременно прекращаются все основные обязательства. Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования путем реализации ипотеки в судебном порядке, а также реализации ипотеки во внесудебном порядке, обратив в свою собственность заложенное имущество в случае объявления торгов несостоявшимися. Реализация ипотеки недвижимого имущества в судебном порядке производится в соответствии с решением суда по иску залогодержателя. При этом продажа недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, производится путем продажи с публичных торгов. Реализация ипотеки во внесудебном порядке производится путем проведения торгов на заложенное имущество, организуемых доверенным лицом. Доверенное лицо определяется по ипотечному договору. В случае, если в ипотечном договоре не указано доверенное лицо его определяет залогодержатель. В случае если заложенное имущество не реализовано на торгах, залогодержатель вправе принять имущество на баланс, — рассказал заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы Канат Базарбаев.

Кроме того, в Департаменте сообщили, что банкам запретят взимать вознаграждения по ипотечным займам.

— Со 2 февраля 2019 года банкам запретили взимать вознаграждения, начисленные по истечении 180 дней просрочки по ипотечным займам. В ранее действующем законодательстве такого срока не было предусмотрено. Данные поправки позволят защитить физическое лицо (заемщика) от увеличения долга по вознаграждению, а также повысят ответственность банков по принятию своевременных мер в отношении должника. Соответствующие поправки были внесены в закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» в рамках принятого 21 января 2019 года закона по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, — резюмировал Канат Базарбаев.