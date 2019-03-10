Инсультный центр заработал в Келесском районе

Современный инсультный центр открыли в Келесском районе Туркестанской области. Теперь пациентов с открытым нарушением мозгового кровообращения не придется вести за несколько десятков километров в Шымкент.

Новое отделение рассчитано на 30 коек, здесь же расположена нейрореанимация. В районной больнице установлен и аппарат компьютерной томографии. Исследования на нем позволят ставить точный диагноз, от чего во многом зависит дальнейшее успешное лечение пациента.

Нурдаулет Ештаев, зав. отделением центральной больницы Келесского района: — С момента открытия центра в нашем районе снизился уровень смертности. Почти на половину уменьшилось число осложнений после инсульта. В отделении проводят микрооперации мозга, мы прооперировали уже 40 человек. В нашем центре работают квалифицированные медики, которые регулярно посещают курсы по повышению квалификации.