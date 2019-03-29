Аль-Фарабийский районный суд города Шымкент вынес приговор бывшему и.о. руководителя отдела земельных отношений городского акимата Эльдару Нуралиеву, вступившему в эту должность летом прошлого года и не сумевшим на ней долго задержаться, сообщает Timeskz.kz cо ссылкой на пресс-службу суда.

Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции задержали его по подозрению в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге за содействие в переоформлении госакта на земельный участок. Часть денег взяткодатель передал наличными, а другую часть перечислил на банковскую карточку чиновника.

В суде подсудимый заключил процессуальное соглашение с прокурором о признании вины.Учитывая это обстоятельство суд, признав Э.Нуралиева виновным в совершении преступления по ст.366 ч.3 УК РК «Получение взятки», не стал лишать его свободы, а приговорил к штрафу в размере шести миллионов тенге, это 30-ти кратный размер от полученной взяточником мзды.Приговор еще не вступил в законную силу.