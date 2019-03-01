1 марта – День благодарности в Республике Казахстан

Признательность, чувство благодарности – великое чувство. То есть ты понимаешь, осознаешь, что получил за просто так что-то хорошее, необходимое (кров, приют, вещь, услугу, навык и прочее) от конкретного человека или сообщества. А мог бы и не получить и тогда твоя жизнь сложилась бы совсем иначе, и не факт, что лучшим образом.

В четвертый раз мы, казахстанцы, отмечаем 1 марта День благодарности. Идею этого Дня в апреле 2015 года Президент страны Нурсултан Назарбаев впервые озвучил на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. «Было бы справедливым день образования АНК – 1 марта – ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу». Закрепился этот праздник в январе 2016 года, когда был подписан соответствующий Указ главы государства.

Как Казахстан стал многонациональной страной, думаю, многие знают, помнят. Лишь краткое напоминание: столыпинские реформы, годы коллективизации, раскулачивания крестьян, эвакуация населения в годы Великой Отечественной войны, депортация народов, начавшаяся еще до войны, освоение целинных и залежных земель, строительство промышленных объектов… Все это привело в Казахстан миллионы человек со всех уголков Советского Союза. Все эти, порой трагические моменты, вместил в себя XX век.

Непростое было время, выжить в которое без поддержки ближнего было просто невозможно.

…Что помогло выстоять? Давайте вспомним и перечислим. Милосердие. Доброта. Бескорыстие. Участие. Тепло души, да даже простое доброе, обнадеживающее слово. Короче – Человечность.

Этот День хорош и тем, что он подтолкнул нас, или скажем так – сделал более активными поиск и сбор примеров такого милосердия, простых историй про благодарность.

Вот несколько из них. Людмила Ивановна Красикова, пенсионерка из села Коксаек (бывшее село Георгиевка) Толебийского района, которой сейчас 84 года, рассказывает о своей маме – Ольге Речинской. В 1943 году они – мама и трое ее детей (отец был на фронте) жили в Алгабасском районе Чимкентской области в селе Глинково (теперь это поселок Акбастау). В один из осенних дней за мамой пришел какой-то чин из района и, нетерпеливо похлопывая камчой по голенищу сапога, приказал срочно собираться на сбор хлопка. Плач маленьких испуганных детей его совершенно не волновал… Видимо, он действовал согласно какой-то разнарядке из области. Из этого села на сбор хлопка повезли двоих женщин – маму маленькой Люси и еще одну молодую женщину казашку, у которой остался дома сын-подросток. На каком-то сборном пункте в Чимкенте толпу таких женщин погрузили в вагон и повезли на хлопковые поля Голодной степи. Чтобы понять, как далеко их увезли, то это, считайте, сегодня земли Мактааральского района. Привезли, выгрузили и погнали на поля. А там, на месте, руководство колхоза, узнав, что у этих несчастных заплаканных женщин остались дома маленькие дети, отпустили их на все четыре стороны. Мол, возвращайтесь к своим детям. Но как?! А вот это уже никого не волновало. Хлопковая страда в разгаре, не до сантиментов тут. Радуйтесь, что отпустили домой…

У этих бедолаг с собой ни денег, ни запаса продуктов. Идти пешком – обдумывали и были готовы и к такому варианту, на это ушло бы недели две. Но чем питаться в пути? И тут женщина-казашка (Людмила Ивановна в силу возраста, никак не может вспомнить ее имя, только с сожалением разводит руками…) вспомнила, что в этом ауле должен жить ее дальний родственник, дядя. К счастью, они нашли его домик. Дядя, а это уже был седовласый аксакал, жил в доме с осиротевшим внуком. Выслушав свою дальнюю родственницу, он призадумался, как им помочь?! Потом, окинув взглядом комнату, молча встал и стал сворачивать с пола единственное «богатство» своего совсем небогатого жилища – кошму (коврик, свалянный из овечьей шерсти). Собрал и понес ее на базар… А на вырученные от продажи кошмы деньги купил им два билета на поезд до станции Чимкент… Так они добрались до Чимкента, а потом и до своего села Глинково. По воспоминаниям Людмилы Ивановны, мамы не было дома четыре дня, которые им, беспомощным оголодавшим малым детям, показались вечностью. Если бы не тот аксакал, если бы не купленные им билеты, если бы…

Насколько помнит Людмила Ивановна, больше пути-дороги ее семьи с этим аксакалом не пересекались. Подросшая Люда выросла и выпорхнула из родного гнезда. Но знает точно, что мама часто рассказывала родным эту историю, а к старости – всегда упоминала этого аксакала в своих молитвах, просила у Бога покоя для души этого доброго человека. Людмила Ивановна просила указать, что сын той женщины занимался сбором кожевенного сырья – сырых шкур. Может, по этой «примете» кто-то из односельчан по Акбастау узнает его и передаст ему, что есть люди, которые до сих пор помнят о доброте его родственника…

Другая наша землячка – Екатерина Рогулькина, тоже поделилась своим воспоминанием: «Моя прабабушка рассказывала, когда их в 1927 году раскулачили, привезли в товарных вагонах с Украины, в степь, в Караганду, зимой, практически без вещей (когда забирали не дали даже вареную картошку взять – это был их завтрак), местные жители – казахи помогали им рыть землянки, приносили уголь и делились едой. Одну из землянок я сама видела во дворе дома моей прабабушки. Полтора метра в земле и полметра сверху…»

Мне памятны слова нашего президента: «Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма, добились своей независимости мирным путем, объединив вокруг себя все этносы и конфессии… Мы сумели объединить всех в единый, сплоченный народ. Сегодня это наше главное преимущество. В этом наша сила».

Дорогие земляки, будем благодарны друг другу – за дружбу, поддержку, милосердие, душевность. Спасибо за то, что мы есть друг у друга. Храни нас всех Всевышний.

Фарида Шарафутдинова