Сегодня, 14 марта, в Туркестане началась праздничная неделя, посвященная весеннему празднику Наурыз.

В городах, райцентрах и аулах области пройдут концертные программы с учатсием представителей всех этносов, будут организованы конкурсы национальные блюд и кухонь.

В библиотеках региона пройдут книжные выставки на темы: «Менің елім күндей нұрлы Қазақстан», «Наурыз жыл басы». Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель руководителя областного управления культуры и развития языков Асылхан Темирханулы.

15 марта в День поклонения в память о погибших в Великой Отечественной войне будет прочитан Коран и дан поминальный обед.

В этот день же день отметят «Наурыз – жыл басы». Также пройдут встречи на тему «Религия-гарант стабильности», — сказал А. Мухамедиулы.

16 марта отметят «День чистоты»: в городах и районах состоится общеобластной субботник.

17 марта в честь «Дня весеннего солнца» в городе Туркестан пройдут спортивные игры с 10-00 до 18-00 часов.

18 марта жители области отметят под знаком «День весеннего орнамента», общественный транспорт, государственные учреждения и улицы будут празднично оформлены.

19 марта будет «День детей». Детвору ждут цирковые и театрализованные представления, национальные спортивные игры. Кроме того, планируется, что к празднику детей угостят сладкими булочками и мороженым.

20 марта в рамках «Дня единства» состоится чествование ветеранов, для которых накроют праздничный дастархан.

21 марта пройдут основные мероприятия по празднованию «Наурыза» с участием акима области Умирзака Шукеева.

В Туркестане в 10-00 часов состоится праздничный концерт «Қош келдің, Әз Наурыз!» и театрализованное праздничное представление.

В этот же день в 19-00 на площади «Есімхан» состоится гала-концерт.

22 марта в городах и районах в Туркестанской области будут организованы праздничные мероприятия, общенациональные прогулки, концертные программы и национальные спортивные игры.

Пресс-служба акима Туркестанской области