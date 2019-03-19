Памятка для родителей

Вниманию родителей и руководителей объектов образования!

Детское отравление — далеко не редкий случай в родительской практике.

Отравление сопровождается тошнотой, болью в животе, поносом, рвотой, общей слабостью и бледностью, более серьезными симптомами являются заторможенность, сонливость, изменение эмоционального фона.

Наурыз мейрамы является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. Празднование Наурыза сопровождается не только концертом, но и как правило богатым изобилием разных блюд — наурыз-коже, баурсаки, бешбармак, казы, шужык, куырдак, женты и другие скоропортящиеся продукты, которые родители приносят в детские сады и школы.

Это хорошо, но при этом надо помнить, не все хорошо для детского организма. Прежде всего обилие жирной продукции (баурсаки, бешбармак, куырдак, салаты, самса всех видов), в дополнение сладости, кремовые изделия.

Как правило, многие из родителей эти блюда еду готовят в домашних условиях заранее и в разных условиях, и не всегда соблюдаются требования по охлаждению, условиям хранения и транспортировке. В связи с чем есть высокий риск обсеменения микроорганизмами и их токсинами, как кишечной палочкой, стафилококком, сальмонеллой и т.д.

Чтобы избавить себя от лишних проблем, провести празднования Наурыз мейрамы без болезней и свести вероятность возникновения отравлений у детей к минимуму, следует придерживаться простых, но очень важных правил профилактики и не приносить домашнею еду в детские сады и школы.

Следует отметь, что в каждом детском саду и школе есть пищеблок, где централизованно готовят для детей завтраки и обеды, и напоминаем администрации образовательных учреждений о необходимости с ними организовывать минимальное количество национальных блюд.

Каждый сотрудник пищеблока и диетсестра знают весь перечень допустимых для употребления детьми блюд национальной кухни.

Необязательно все давать в один день, можно в течении недели включать в меню блюда национальной кухни, объяснять детям суть и значение каждого блюда и показывать все это в форме сказки, вовлекать в процесс детей.

Профилактика пищевых отравлений заключается в выполнении следующих мер предосторожности:

• тщательно мойте руки с мылом, приучайте детей мыть руки – после туалета, после прогулки, перед едой, после того, как взяли в руки что-то грязное или погладили животное…

• тщательно мойте овощи, ягоды и фрукты,

• хорошо прожаривайте мясные и рыбные продукты, мойте доски и приборы для резки сырого мяса перед тем, как использовать их для других продуктов

• накрывайте еду, когда оставляете ее на столе, чтобы защитить продукты от тараканов и мух,

• храните пищу в холодильнике,

• бактерии быстро размножаются при температуре от 4,4 до 60 градусов Цельсия. Готовьте и подогревайте пищу при температуре не ниже 60 градусов Цельсия,

• используйте в пищу те части растений, которые содержат меньшее количество нитратов,

• вымачивайте овощи и фрукты в течение двух часов,

• будьте осторожны, питаясь в кафе.

Помните, что лучшая профилактика отравлений для ребенка – это осведомленность и бдительность родителей.

Свести возникновение неприятностей к минимуму — в ваших силах. Уделяйте время своим детям, делитесь с ними полезной информацией, рассказывайте о последствиях того или иного действия. Пусть они растут сознательными и осведомленными. Берегите себя и своих детей. Будьте здоровы!

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК