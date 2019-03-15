Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан поздравляет всех казахстанцев с наступающим праздником Наурыз!

С наступлением весны все с нетерпением ждут празднования Наурыз. Традиционно, во многих семьях стараются накрыть стол с разнообразным ассортиментом блюд: начиная от множества национальных блюд как коже, бал каймак, мясные блюда, до салатов, закусок, кондитерских изделий с кремом.

Однако, не стоит забывать если не придерживаться правил гигиены, то праздничное застолье может быть омрачено пищевым отравлением.

В этой связи, в период празднования Наурыз и дни отдыха, связанных с данным праздником рекомендуем соблюдать следующие правила.

При приготовлении блюд к праздничному столу соблюдайте сроки их хранения и потребления, не допускайте совместное хранение сырых и готовых блюд, а при малейшем подозрении на недоброкачественность необходимо продукты исключить из употребления, особенно оставшиеся после вчерашнего стола.

Наибольшую опасность представляют готовые блюда из мяса птицы, блюда с добавлением яиц, салаты заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные).

Как правило, на праздничные дни объектами общественного питания и торговли готовятся в большом количестве как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия. Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, мясо заливное, блюда из мяса птицы и др., которые имеют короткий срок хранения и реализации.

В связи с этим, необходимо обращать внимание на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения.

Также, обращаем внимание руководителей ресторанов, кафе на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыз и просим соблюдать некоторые требования санитарных правил.

1. Согласовать ассортимент и перечень реализуемой продукции;

2. Обеспечить наличие достаточного количества холодильного оборудования при реализации скоропортящейся продукции и готовых блюд с соблюдением условий хранения продукции;

3. Обеспечить наличие личных медицинских книжек продавцов и обслуживающего персонала;

4. Обеспечить наличие документов, подтверждающих безопасность продукции;

5. Обеспечить наличие условий для соблюдения личной гигиены продавцов и обслуживающего персонала;

6. Обеспечить наличие спецодежды персонала (в достаточном количестве);

Убедительная просьба не реализовывать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков.

Персоналом должны соблюдаться правила личной гигиены, чистота на пищеблоке. Термическая обработка пищевых продуктов, а также мытье овощей и фруктов необходимо проводить тщательно. Рекомендуем разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции использовать по назначению, использовать при приготовлении блюд качественные продукты, без порчи, хранить раздельно сырые продукты от готовых.

Рекомендуем воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима. Не допускайте нарушения сроков хранения готовых блюд!