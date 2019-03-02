Как вы думаете, чего не хватает в нашем мире? Стабильности и уверенности в грядущем дне? Бензина по 100 тенге за литр и доллара за 180? Или, может, просто-напросто зарплат повыше?

Да, конечно, такие плюсы несомненно скрасят нашу жизнь. Но не один из предложенных на выбор вариантов, по-моему, не верный. Ведь чего этому миру не хватает, так это самого простого – обычной человеческой доброты. Сегодня мы хотим рассказать о людях, которые прочно связали свою жизнь с добром и помощью другим, и получают от этого настоящее удовольствие и удовлетворение.

В Шымкенте уже несколько лет существует Клуб добряков, который объединяет волонтеров и просто неравнодушных людей. Шымкентские добряки приходят в клуб ради одной цели – помогать нуждающимся. Вы скажете, мол, если так подумать, то мы все в чем-то да нуждаемся. Так-то это так, но в жизни людей происходят разные ситуации. И бывают такие, с которыми в одиночку человеку на справиться – нужна помощь.

У Айсулу Маметовой шестеро детей. Самому старшему 17 лет, младшему 6. У малыша сложный диагноз – ДЦП. А тут еще одна беда – мужу поставили диагноз гиперкератоз, работать с таким заболеванием очень сложно, а кормить детей надо. Вот и пришли на помощь добрые люди.

«Мне позвонила волонтер, оказывается, она взяла мои данные в интернете (до этого к нам приезжал анонимный спонсор, который захотел помочь моему малышу, и оставил там контакты). Волонтеры приехали ко мне домой, увидели в каких условиях я живу и решили помочь. Сначала помогали продуктами, потом одеждой и помощью в лечении. Я так благодарна девочкам, словами не описать. Причем, они до сих пор помогают, и я так рада, что такие хорошие люди есть. С их помощью мы отмечаем дни рождения детей, Новый год. Дети ходят в цирк. В прошлом году с их помощью я своего младшего отвезла в Алматы к очень хорошему врачу. Одним словом не выразить, как я им благодарна», – рассказывает Айсулу.

И таких историй сотни. На попечении Клуба добряков десятки семей, по воле судьбы оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. И волонтеры помогают им всем, чем только могут, часто отодвигая в сторону свои личные дела, работу и семью. Что же это за люди такие? Давайте познакомимся с некоторыми из членов Клуба добряков.

Бибигуль Ибраева

«К девочкам я присоединилась в сентябре, хотя за их деятельностью наблюдала около двух лет и восхищалась ими. Вступив в клуб, поняла, что это мое, я нашла себя. Мне это по душе.

Вообще желание помогать – это у меня с детства, хоть я и младшая в семье, но всегда хотелось кому-то помочь: соседям, подругам, даже незнакомым людям. Если кому-то негде переночевать, тащила к себе, вечно всех прописывала, кормила, носилась с документами, нянчилась с детьми… Всех, кто прошел через мой дом, так сразу и не вспомнишь.

Есть одно правило, которое всегда надо помнить – сделав добро, никогда не жди в ответ такого же добра… чтобы не разочаровываться. Делать добро – классно. Прежде всего, сама команда, в которой я нахожусь, заряжает меня такой колоссальной энергетикой: одни мысли, так много общего, как будто всю жизнь знаю этих людей. Радует и то, что супруг меня поддерживает. Я всегда говорю ему спасибо за то, что он дает мне возможность сидеть дома и делать добрые дела. Практически все свое свободное время посвящаю этому. В ответ я никогда не жду, что мне это вернется. Я просто хочу, люблю и буду дарить добро».

Гульзира

«Волонтером я являюсь вот уже почти год. Вступив в группу, я поняла: вот, это мое, я нашла себя, я нашла близких по духу мне людей, можно сказать свое призвание нашла. Это огромное удовольствие осознавать, что ты нужен, что ты делаешь добро, что ты можешь помочь. И что таких, как мы, много. А в ответ ты получаешь благодарность от тех, кому ты помог. Хочу отметить – одна из весомых причин, почему я вступила в этот клуб, это то, что клуб не ведет финансовых сборов. Мы реально помогаем действительно нуждающимся людям».

Гузаль Ауельбекова

«В 2005 году моя мама начала помогать сиротам. Имея четыре магазина детской одежды, мама каждый квартал приезжала с мешками детских вещей в воскресную школу при церкви, куда приводили девочек сироток, и одевала их. Удивительным для меня и по сей день остается тот факт, что каждый год мама крестила по одной девочке. Таким образом, крестниц у нее становилось все больше и больше. Некоторые звонили маме по всякому поводу: «Крёстная, положи мне на сотку еще 1000 тенге, мне хватило всего на 3 дня…», «Крёстная, у меня порвались колготки…», «Крёстная, отведи меня в кафе…». Я злилась и упрекала свою маму, на что она всегда говорила: «Успокойся!». Мне «через не хочу» приходилось помогать ей. В декабре 2013 года мамы не стало. В память о ней я периодически продолжала помогать, кому, чем могла. Но за помощью стали обращаться все больше людей, а одной мне стало очень тяжело. Я стала через Интернет искать волонтеров в Шымкенте и нашла Клуб добряков. Мне нужен был помощник, а тут их была целая команда, и помощницей взяли меня. Первое время я бросалась во все тяжкие, мне казалось, что я должна разорваться на британский флаг, но сделать это сама и только сама.

Я брала семьи на попечение, помогала им, ездила к ним, к некоторым очень привыкла, к их детям привязалась. Сейчас я понимаю, что я здесь по большей части из-за детей, ведь они напоминают мне тех малышей из детских домов, которым когда-то помогала мама. Тогда, я отговаривала ее, осуждала. Сейчас я делаю то же самое, даже еще больше».

Вот так, неотвратимо, жизнь сталкивает нас нос к носу с добром. Мы отворачиваемся от него, пытаемся идти в другую сторону, но, как потом оказывается, добро настигает нас везде. Цепляется за нас своими мягкими, но крепкими лапами, и заставляет либо творить его самим, либо принимать от других.

Анастасия Новикова