Один из самых больших волонтерских движений Казахстана проект «Клуб добряков» отпраздновал 8 марта свое двухлетие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравив 8 марта 2015 года 113 одиноких бабушек, родился уникальный проект, который объединил 150 тысяч человек в шести городах Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент , Караганда, Костанай, Актобе). Клуб — обладатель первых наград. Когда Господь хочет наказать, он запечатывает сердце и отнимает разум. Добрых людей с чёткой гражданской позицией в разы больше тех, кто живет со злым сердцем. Жизнь, как сон. И только в добрых делах наше бессмертие. Помните, что наш дом не заканчивается в нашей квартире, дом — это наша родина, просторы которой нужно беречь», — написала в Инстаграме основатель проекта, филантроп Гульмира Абдрашева.

По ее словам, помощь волонтерами клуба оказывается 400 семьям и приютам с бездомными животными. На сегодняшний день «Клуб добряков» — самое большое движение волонтеров. Незаменимыми помощниками для волонтеров выступают социальные сети, с помощью которых они распространяют информацию, призыв о помощи нуждающимся, делятся результатами своей работы и трогательными историями, которые вселяют в сердца людей доброту и желание помочь ближнему.

В Инстаграме общее количество подписчиков составляет почти 200 тыс. Сбор денег клуб не ведет.

Несколько дней назад добряки Шымкента объявили сбор памперсов, питания и необходимых вещей для новорожденной девочки, которую мать родила и бросила умирать прямо на улице.