Популярный аккаунт @club_dobryakov_shymkent опубликовал обращение о пропавшей девушке.
Публикуем ссобщение без исправления
Саламетсиздер срочно кыз жогалды. Азанда шыккан сара кыз арык келген корсениздер хабар айтыныздаршы
Также в сообщении говорится о том, что девушка оставила записку, в которой написала о том, что хочет умереть.
Нам удалось связаться с родственницей пропавшей девочки, которая пояснила, что поиски продолжаются.
Всех, кто видел девушку на фотографии, просим обратиться по номерам указанных телефонов, либо на номер 102.