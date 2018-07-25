Популярный аккаунт @club_dobryakov_shymkent опубликовал обращение о пропавшей девушке.

Публикуем ссобщение без исправления

Саламетсиздер срочно кыз жогалды. Азанда шыккан сара кыз арык келген корсениздер хабар айтыныздаршы

Также в сообщении говорится о том, что девушка оставила записку, в которой написала о том, что хочет умереть.

Нам удалось связаться с родственницей пропавшей девочки, которая пояснила, что поиски продолжаются.

Всех, кто видел девушку на фотографии, просим обратиться по номерам указанных телефонов, либо на номер 102.