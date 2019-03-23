Касым-Жомарта Токаева приятно удивил проект реконструкции Цитадели Шымкента

Глава государства приехал в Шымкент, в ходе рабочей поездки, аким Шымкента представил Токаеву макеты новых строящихся объектов, среди которых проект «Shymkent City».

Глава третьего мегаполиса рассказал президенту, как идет строительство, кто будет инвестировать в городок. Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у акима сроками сдачи проекта.

«Мы планируем завершить строительство «Shymkent City» примерно через пять лет», — ответил Абдрахимов.

Глава государства ознакомился с планами строительства таких крупных проектов как аэропорт Шымкента, железнодорожный вокзал и новый микрорайон Туран, который строится на окраине города.

«Елбасы говорило том, чтобы строить новые микрорайоны на окраинах города, вот мы сейчас ведем эту работу», — пояснил Г. Абдрахимов.

Президента приятно удивил проект «Цитадели» в Шымкенте, вместе с министром культуры Арыстанбеком Мухамедиулы аким Шымкента рассказал каким будет объект.

«Я желаю вам удачи, хорошая идея. Главное — уложиться в сроки», — сказал Касым-Жомарт Токаев Президент РК.

Как стало известно, глава государства посетит в ходе визита несколько объектов в Шымкенте.