Казахстан снял ограничения на ввоз граната из Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров делегаций двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между карантинными службами Узбекистана и Казахстана, а также снятие временного ограничения на ввоз плодов свежего граната в Казахстан.

«Стороны обменялись мнениями о карантинной фитосанитарной ситуации в Узбекистане и Казахстане, а также о контроле за экспортом и импортом подкарантинной продукции. По итогам переговоров была достигнута договоренность об усилении фитосанитарного контроля за ввозимой и вывозимой продукцией в Узбекистан и Казахстан и снятии временных ограничений на ввоз в Казахстан свежего граната из Узбекистана с 14 марта 2019 года», – сообщили в Государственной инспекции по карантину растений.

Напомним, что запрет на ввоз узбекского граната в Казахстан был введен 19 февраля. Это было обосновано тем, что в двух партиях этой сельхозпродукции был обнаружен вредитель – червец Комстока.

Колонии червеца вызывают усыхание и отмирание побегов и точек роста, пожелтение и опадение листвы, плодов – все это приводит к усыханию растений. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются вкусовые качества и уменьшаются в весе. Овощные культуры, произрастающие вблизи зараженных деревьев шелковицы, подвергаются сильному нападению червеца и потери составляют: свеклы –35%, картофеля – до 42%, персика – до 49 %. Снижение урожая листвы шелковицы в среднем доходит до 10%.