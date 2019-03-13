Разработана Госпрограмма развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы.

В соответствии с поручением Главы государства совместно с министерствами и ведомствами, НПП «Атамекен», при участии тур сообщества разработана Госпрограмма развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы и сопутствующий ей законопроект.

Об этом заявил сегодня на заседании Правительства Арыстанбек Мухамедиулы. Оба документа включают 10 стратегических мер, позволившие США, Канаде, Франции, Испании, Турции, Арабским Эмиратам, войти в 10-ку туристских держав.

Их полная реализация окажет колоссальный социально-экономический эффект:

— Число занятых увеличится с 427 до 650 тыс. человек, из них порядка 72 тыс. — постоянные рабочие места в отдаленных сельских местностях. Это полностью соответствует поручению Главы государства, данному на XVIII съезде партии «Hұp Отан». Здесь проживает около 40% (7,5 млн.) всего населения Казахстана.

— Количество иностранных туристов составит 3, а внутренних — 9 миллионов человек, оставивших в экономике страны до 2 тыс. долл.

— из привлеченных 2 трлн. тенге 70% составят частные инвестиции;

— доля туризма в структуре ВВП страны вырастет с 9,6 млрд. долл. США до 16 млрд. долл. США.

Госпрограмма обеспечит полный отход зависимости туристской отрасли страны от государственного бюджета и за счет активного участия бизнеса и инвесторов выведет отрасль на рельсы самоокупаемости.

В результате туризм, туристская отрасль.