Врачи Туркестанской области проводят благотворительную акцию в поддержку многодетных и малообеспеченных семей.

Коллектив Байдибекской районной больницы по инициативе главного врача Гульдарии Шардарбековой перечислили однодневную заработную плату на благотворительные мероприятия.

В первую очередь медицинские работники помогают малообеспеченным семьям и многодетным матерям. На территории районной больницы Байдибекского района и 12 врачебных амбулаториях таких семей — 72.

Для них было забито 6 голов крупного рогатого скота, закуплено 144 мешка муки, 72 мешка вермишель, рис и масло. Приобретенные продукты были разделены по ровну. Таким образом, в каждой семье были розданы мясо по 17 кг, по 2 мешка муки, 5 литров растительного масла, по 5 кг вермишели и риса.

Стоит отметить, что такое благотворительное мероприятие Байдибекских врачей стало традиционной, так как проводятся они ежегодно.