Коллектив ТОО «БОРТЕ МИЛКА» поддерживает переименование столицы в Нур-Султан.

Решение, принятое первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о прекращении полномочий Президента стало для меня неожиданным. Возглавлявший более четверти века государство, Елбасы внес весомый вклад в развитии нашей страны.

Мы все понимаем, ничто в этой жизни не вечно. Ведь смена поколений – закон природы. Решив сложить полномочия Президента Казахстана Н. Назарбаев поступил мудро.

Помимо его труда по обеспечению внутренней стабильности, президент имеет большой внешнеполитический вес. Как известно, международные ситуации решены под миротворческим руководством Главы государства. Этому доказательство – случаи в Сирии, Украины.

Поэтому, работники нашего предприятия поддерживают переименование столицы в Нур-Султан. Я думаю, что назвать нашу столицу с именем главы государства – это оценка его заслуг.

Нуралы ӘБІШ, депутат маслихата Туркестанской области, директор ТОО «Борте Милка»