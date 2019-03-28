Крупное ДТП произошло в Ордабасинском районе Туркестанской области.

В Ордабасинском районе зарегистрировано крупное ДТП. В результате которого погибли 2 человека, еще 5 получили травмы различной степени тяжести.

На трассе столкнулись микроавтобус «Ниссан» и легковой автомобиль «Ваз». По информации полицейских районного отдела полиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Из-за сильнейшего удара автомобиль превратился в груду искореженного металла. По данному факту проводится досудебное расследование.

«По даному факту начато досудебное раследования по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть». Назначены экспертизы.