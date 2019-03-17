В Шымкента расцвела «Любовь».

Время любви началось в Шымкенте. В третьем мегаполисе начали распускаться тюльпаны.

Горожане ожидают это время по-особенному, так это время считается в Шымкенте порой любви.

Первые тюльпаны расцвели буквально на днях, в этом году посажено несколько видов тюльпанов, ожидается что в 2019 году расцветут десятки тысяч бутонов. Пока расцвели только красные и жёлтые.

Не оставили без внимания и главный тюльпан Шымкента. Металлическую конструкцию в виде цветка покрасили и обновили.

«Мы это время ждём большой надеждой. Все расцветает и оживает после зимы. Рождение новых идей и жизни. Наш город называют столицей тюльпанов. Хоть и считают Амстердам, а я считаю что Шымкент является столицей», — говорит Тамара Каримова.

К слову, никаких ограждений с надписями «не трогать» около посаженных тюльпанов нет. В городе принято радоваться цветам и относиться к ним бережно. Но, если все-таки произошла экстренная необходимость покорить сердце девушки, это обойдётся сорвавшему штрафом. Не гонитесь за эффектным признанием в любви с общественными цветами.

Шуддин Саидов