В Шымкента расцвела «Любовь».
Время любви началось в Шымкенте. В третьем мегаполисе начали распускаться тюльпаны.
Горожане ожидают это время по-особенному, так это время считается в Шымкенте порой любви.
Первые тюльпаны расцвели буквально на днях, в этом году посажено несколько видов тюльпанов, ожидается что в 2019 году расцветут десятки тысяч бутонов. Пока расцвели только красные и жёлтые.
Не оставили без внимания и главный тюльпан Шымкента. Металлическую конструкцию в виде цветка покрасили и обновили.
«Мы это время ждём большой надеждой. Все расцветает и оживает после зимы. Рождение новых идей и жизни. Наш город называют столицей тюльпанов. Хоть и считают Амстердам, а я считаю что Шымкент является столицей», — говорит Тамара Каримова.
К слову, никаких ограждений с надписями «не трогать» около посаженных тюльпанов нет. В городе принято радоваться цветам и относиться к ним бережно. Но, если все-таки произошла экстренная необходимость покорить сердце девушки, это обойдётся сорвавшему штрафом. Не гонитесь за эффектным признанием в любви с общественными цветами.
Шуддин Саидов