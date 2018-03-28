«По пути на работу на тротуаре возле парка «Кен баба» по улице Казыбек би увидела изломанные и разбросанные лепестки и листья тюльпанов», пишет корреспондент yujanka.kz

«Эти цветы совсем недавно украшали городскую клумбу. Кто-то сорвал их, изломал и тут же выбросил. Иначе как вандализмом поступок назвать нельзя. До сегодняшнего дня так радостно становилось на душе при виде великолепия цветущих тюльпанов и от сознания того, что люди в нашем городе соблюдают культуру бытия. Разочарование всегда горько…»- отметила в публикации Наталья Хайкина.

Напомним, в праздничные дни Шымкента начал покрываться ковром из более чем миллиона тюльпанов. Разноцветные клумбы стали гордостью не только шымкентцев, но и всего Казахстана. Горожане и гости областного центра под всеобщее восхищение размещают в социальных сетях цветущие тюльпаны.