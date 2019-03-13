Известный математик Уалбай Умирбаев, положительно решивший гипотезу М. Нагаты, намерен открыть в Туркестане свою школу.

Об этом стало известно в ходе встречи с акимом области Умирзаком Шукеевым. На встрече глава региона поблагодарил ученого, лауреата премии Мура Американского математического общества за вклад в мировую науку.

«Экономика, производство — все развивается в тесном контакте с математикой. Мы всегда радуемся успехам наших отечественных ученых. Вы разрешили положительно гипотезу М. Нагаты и известную проблему английского математика П.Кона. Теперь осталось построить свою собственную школу в Туркестане и поддержать наших талантливых детей», — отметил У.Шукеев.

В свою очередь У. Умирбаев поблагодарил главу региона за предложение и оказанную поддержку, а также выразил готовность открыть в областном центре специальную школу высшей математики. Кроме того, по его словам, он регулярно проводит интерактивные уроки со студентами региона.

Уалбай Умирбаев казахстанский математик-алгебраист, член-корреспондент НАН РК, доктор физико-математических наук, профессор. В 1977 году закончил РФМШ, в 1982 — Новосибирский государственный университет, в 1985 — его аспирантуру. В 2001 году он разрешил положительно гипотезу М.Нагаты, а в 2004 году решил известную проблему английского математика П.Кона. В настоящее время преподает в университете Уэйн в Детройте, США.

Пресс-служба акима Туркестанской области