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Игромания или Лудомания. От этого лечат в Китае. Даже изолируют от общества. В Казахстане заложники азартных игр тоже есть. И они также теряют контроль во время проигрыша, а нередко теряют и самих себя. Но у нас подобная зависимость, к сожалению, болезнью пока не признана. И с ней можно обратиться только в частную клинику, сообщает ресурс astanatv.kz.

Сейчас специалисты разного уровня больше говорят о том, как вывести из тени подпольные игорные клубы и букмекерские конторы. А между тем, из-за одного лудомана страдают его близкие и семья. С таким человеком беседовали мои коллеги. Говорит, за 8 лет он проиграл 100 миллионов тенге.

-У меня всё началось с 18 лет, когда начал с друзьями играть в карты. Всё началось с этого. Почувствовал вкус лёгких денег.

Наш собеседник согласился на откровения без лица. Точнее в маске. Имя мы изменили. Обеспеченный и молодой, от скуки Данияр начал делать ставки в 18 лет. Потом вошел в азарт. Понятно, что со временем ставки росли, и все свои деньги он «спускал» в онлайн-казино. Иногда на кону была вся зарплата. Юноша признается, что потерял контроль над своей жизнью. Даже будучи в заграничном отдыхе в голове постоянно прокручивал новые ставки. Сейчас Данияру 26 лет. За это время он спустил свыше ста миллионов тенге. Последний проигрыш – машина, подаренная отцом. Ушла в счет оплаты долгов.

Данияр, ИГРОМАН: Наркоманы от вещества зависят, я зависел от игры, от этих эмоций. Я был рабом этого обстоятельства. Не знал даже, как это происходило. Не хочу даже это вспоминать, свою прошлую жизнь. Потерял доверие, уважение, родственников, друзей — полностью всё. Дошло до такой степени, что я развелся.

Подобное состояние человека Всемирная организация здравоохранения классифицирует как «зависимость». С прошлого года игромания официально признана болезнью. Если в течение года человек не может избавиться от пагубной привычки, такое поведение ВОЗ называет психическим расстройством.

По разным данным им страдают от 2 до 10% пользователей интернета. По оценкам ВОЗ, количество игроманов, чье увлечение переросло в реальную зависимость, колеблется в районе 2–3%.

Игромания также официально признана болезнью в Китае, где количество зависимых достигает 350 млн.человек. Для их лечения власти даже разработали специальную программу, которая включает изоляцию от общества, запрет доступа в интернет и прием психотропных препаратов.

В Казахстане игроманию пока не торопятся признавать болезнью. Зависимым помогают только в частных клиниках и стоит это не дешево. Месяц реабилитации обходится в 300 тысяч тенге. При этом для эффективности курса необходимо пройти лечение от четырех месяцев до года.

В одном из таких центров «Избранному» рассказали, что вылечиваются только три из десяти клиентов. И даже они всю жизнь будут в группе риска. По словам психологов, игроманы проживают распад личности. А значит, специалистам предстоит по крупицам восстанавливать у них все человеческие ценности.

Асель ЖУБАНЫШЕВА, ПСИХОЛОГ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА: Лечение зависимости должно быть комплексным. Восстановление должно быть на трех уровнях: социальном, психологическом, биологическом. Зависимость определяется очень просто. Если я начинаю это делать систематически, то это уже формирование зависимости. Допустим, я ставлю ставку один раз в год и потом забыл об этом. Но если я делаю ставку каждую пятницу, а со временем это начинает увеличиваться, то это уже формирование зависимости и с этим надо что-то делать.

Похоже, такая зависимость втянула этого человека в долговую яму. Нурдун Кожамберидиев проиграл в онлайн-лото три миллиона тенге. При этом деньги, как оказалось, даже не принадлежали мужчине. В погоне за легким заработком он сделал первую ставку. Затем, потеряв контроль, пытался отыграться.

Нурдун КОЖАМБЕРДИЕВ: Вначале 50 тысяч зарядил, проиграл их. Потом уже по сто ставил. Подъема не было. Просто чуть-чуть проиграл, потом хотел обратно выиграть. В конце не знаю, как так получилось, все деньги проиграл я.

При этом от последствий игромании страдают не только рабы азарта, но их родные и близкие люди. На встрече с министром внутренних дел в общественной приемной партии «Nur Otan» глава республиканского совета женщин привела данные столичных судов: два из пяти разводов происходят из-за супругов — игроманов. При этом Ханзада Балтаева сама мать одного из лудоманов. Безобидное пристрастие ее сына к компьютерным клубам переросло в настоящую зависимость. Матери игроманов попросили министра Ерлана Тургумбаева пресечь незаконную деятельность букмекерских контор.

Ханзада БАЛТАЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН: Я провела собственное расследование, в поисках сына заходила во все подвалы, во все клубы и вижу там людей зомбированных. Я предложила своему участковому. Он говорит: «Құдай сақтасын!». Они все знают эту проблему, но нужно какое-то, видимо, распоряжение. Я всех понимаю, но я хочу, чтобы вы поняли сотни тысяч матерей, детей, сестер, которые страдают от этой проблемы. Как ее решить?

Ситуация действительно требует решения, отмечают специалисты. Зависимые люди, по словам экспертов, становятся невменяемыми и даже способны на преступления. На этих кадрах видно, насколько легко лудоманы теряют над собой контроль. Агрессия, воровство, обман и ложь – это то, с чем ежедневно приходится сталкиваться их близким. В таких ситуациях без помощи профессионалов не обойтись.

Асель ЖУБАНЫШЕВА, ПСИХОЛОГ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА: Последствия аналогичные, как при употреблении ПАВ, только тут еще больше риска, что его могут убить за долги. Потому что они же начинают занимать, выносить все из дома. Человек, находясь в своей проблеме, он может не всегда сохранять критику по отношению к самому себе, он может переоценивать свое здоровье, свои возможности. Его нужно просто за руку брать и приводить. Да, он будет ругаться, злиться, но потом он скажет спасибо.

Главная проблема – отсутствие официальной статистики. По словам директора научно-исследовательского центра «Молодежь», никто в Казахстане не проводил реальную оценку ситуации. Талгат Калиев считает, не зная масштабы проблемы и количество зависимых, все принимаемые меры будут неэффективными.

Талгат КАЛИЕВ, ДИРЕКТОР НИЦ «МОЛОДЕЖЬ»: Мы в первой десятке по разводам и суицидам. Игромания тоже влияет на это. Если нам удастся ее победить, мы сможем улучшить и эти индикаторы. Проблема подросткового насилия зачастую сопровождается вымогательством. Может быть она связана именно с тем, что подростки каким-то образом влезают в долги и делают ставки.

Для игровых клубов, всевозможных лото и букмекерских контор такая армия азартных означает весьма солидные доходы. В прошлом году компании этого профиля заработали 19,5 млрд. тенге. При этом, выплаченным ими налог, по данным комитета гос.доходов, увеличился в 2,3 раза.

Назгуль ШАКИРБЕКОВА, ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА МЕТОДОЛОГИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КГД МФ РК: Поступления за 2017 год – около 12 млрд. тг, за 2018 – около 27 млрд. тенге. Темпы роста у нас 228%, это около 15 млрд. тг. Поступления по налогу на игорный бизнес объясняются администрированием налога в части камерального контроля. Т.е. проводились проверки. За счет этого увеличились поступления.

Игроманов соблазн подстерегает повсюду. Реклама в интернете и лотерейные клубы на каждом перекрестке. Только по Астане официально зарегистрировано около 70 букмекерских контор, каждая из которых представляет сеть организаций. Еще больше игорных заведений находятся в «подполье». В прошлом году специалисты службы экономических расследований изъяли из незаконного оборота более 150 игровых терминалов, 9 покерных столов и порядка 72 миллионов тенге. Семь лет лишения свободы и конфискация имущества. Такое наказание предусмотрено для организаторов такого бизнеса.

Мерей БИЖАН, СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО Г.АСТАНА: В 2018 году возбуждено 34 уголовных правонарушений. За аналогичный период 2017 года — 68. К примеру, возбуждено уголовное дело в июле 2018-го. В помещении было установлено казино с терминалами, мониторами, телевизорами. В настоящее время идёт судебное разбирательство. Вся перечисленная техника была изъята и денежные средства около 3 миллионов тенге.

Проблема лудомании обсуждается и на нуротановской площадке. В январе специалисты предложили создать Центр учёта всех букмекерских ставок и базу лиц, которым запрещено посещать эти заведения. Для этого даже предлагали внести изменения в закон об игорном бизнесе.

Ерсаин ОСПАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ПАРТИИ «NUR OTAN»: Предложения у нас связаны с тем, что надо конкретизировать терминологию, уточнить терминологию, которая есть в действующем законодательстве. Возникают определенные лазейки, которые недобросовестные представители игорного бизнеса используют. Формально мы не ведем борьбу со всеми букмекерскими конторами. Мы хотим урегулировать этот вопрос, чтобы те, кто честно, в соответствии с законодательством ведут бизнес, не имели проблем.

Сейчас эксперты на всех уровнях выступают за то, чтобы признать игроманию настоящим заболеванием. Окончательное решение должно принять Министерство здравоохранения.

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