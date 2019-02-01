В стране уже более 350 тысяч игроманов, чьи долги доходят до 10 млн тенге.

В стране уже более 350 тыс. игроманов, чьи долги доходят до 10 млн тенге. Тем временем разработанный правительством законопроект по вопросам игорного бизнеса кажется недостаточно жестким, чтобы навести порядок в этой сфере, сообщает Кapital.kz.

Документ содержит 15 поправок, и рабочая группа в мажилисе уже работает над ними. Самых крупных три.

Во-первых, букмекеров обяжут принимать ставки только на предстоящее спортивное событие, а тотализаторы – на конноспортивные соревнования.

Во-вторых, предлагается создать центр учета ставок, в который будут попадать данные обо всех платежах, поступающих в букмекерские конторы, что предоставит сведения о реальных оборотах и повысит собираемость налогов.

В-третьих, поправка даст игроманам возможность запрещать себе участие в азартных играх. После их добровольного письменного заявления их не будут пускать в казино, букмекерскую контору или давать возможность делать ставки в интернете.

Кроме этого, политолог упомянул о негативных последствиях расположения ломбардов рядом с букмекерскими конторами.

«Потому что в азарте человек может заложить машину. А если ограничить минимальное расстояние? Чтобы, пока дошел, успел остыть, а, может, передумать», – предложил Талгат Калиев.

В МВД уверены, что отдаленность букмекерских контор от ломбардов не решит проблему. Игроман найдет пути сбыта своего телефона, часов или украшений. Зачастую такие люди идут на жуткие преступления в порыве азарта.

«В апреле 2018 года в Шымкенте задержан постоянный игрок бинго-клубов, который после крупного проигрыша, находясь в эмоционально подавленном состоянии, совершил убийство матери и деда. В прошлом году в Астане был задержан гражданин, который убил свою сожительницу из-за того, что она проиграла все накопленные денежные сбережения. Таких примеров у нас достаточно», – рассказал зампредседателя Комитета административной полиции МВД Максат Байболов.

Последний пример, вызвавший широкий резонанс, – разбойное нападение на букмекерскую контору в Алматы в этом месяце. Тогда жестоко был избит охранник заведения. По данным правоохранителей, грабителями могли быть сами клиенты букмекерской конторы.

Родители, чьи дети попали в зависимость от азартных игр, требуют от депутатов и правительства на законодательном уровне закрыть все букмекерские конторы в стране, где их дети регулярно просаживают миллионы тенге.