Лудомания — куда ведут корни этой зависимости?

В правительстве ужесточают меры в отношении букмекеров. Их обяжут отчитываться о ставках казахстанцев. Все сведения о суммах ставок, выигрышей и проигрышей будут передавать в режиме онлайн в налоговые органы.

По словам общественников, эти поправки понесут за собой изменения, но в целом вопрос игромании не решат. Нужен комплексный подход. Специалисты уверены, важно изучить саму проблему и психологию влечения к азартным играм.

«Усилить институт психологии в нашей стране, для того чтобы можно было более детально прорабатывать каждого человека, понимать его проблему. Может создать онлайн психологический курс, где люди могут понять, что они зависимы и обратиться, чтобы им помогли выйти из этой ситуации. Помочь ему понять, что по сути это лишь избегание основной проблемы, которую он глубоко в себе спрятал», — говорит Токтар Болысов, общественный деятель.

Специалисты говорят — это работа не одного дня. Необходимо создать республиканскую рабочую группу, куда бы вошли эксперты различных областей и выработать комплексный подход к решению проблемы. О том, что игромания — это относительно новая, еще глубоко неизученная зависимость, говорят и врачи.

«Страдает такой класс людей, грубо говоря, от 14 до 40 лет. И в данной ситуации необходима квалифицированная помощь специалистов. Если нарко- и алко- изучаются давно, то игровая проблема изучается не долго и нужно детально изучать, разбирать, чтобы специалисты разрабатывали методы лечения», — говорит Артур Котенко, руководитель программы реабилитации зависимости.

При этом, запретить букмекерские полностью, скорее за гранью реальности. Они приносят большие налоги в государственный бюджет. Поэтому специалисты говорят, чтобы снизить их влияние на людей, нужно хотя бы запретить рекламу, которая заполонила социальные сети, фильмы, уличные баннеры и сайты.

Лудомания в Казахстане вышла на первый план, обогнав даже такие пагубные привычки, как наркомания и алкоголизм. Врачи говорят, с этой зависимостью сталкивался почти каждый. У кого-то играет родственник, друг, знакомый или коллега. Эта зависимость разрушает личность человека и семьи, ведь в погоне за наживой и желанием отыграться люди берут миллионные кредиты не только на себя, но и на знакомых. По официальной статистике 40% разводов происходит из-за лудомании.